Ferah Zeydan sahneden düştü

Hatay Valiliği himayesinde bir iş insanının desteğiyle düzenlenen konserde sahne alan Demet Akalın, şarkılarını depremzedeler için seslendirdi. İş insanı, Akalın'a üzerinde isminin yazılı olduğu Hatayspor forması takdim etti.

Demet Akalın, "Hatay... Ne güzelsiniz, yaralar sarılmaya başlanmış, sizi hep iyi görmek isterim. Sizi çok seviyorum ve unutmuyorum" dedi.