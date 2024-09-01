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        Haberler Magazin Ferah Zeydan sahneden düştü - Magazin haberleri

        Ferah Zeydan sahneden düştü

        Hatay'da 6 Şubat depremlerinde anne ve babalarını kaybeden çocuklar yararına düzenlenen moral konserinde şarkıcı Demet Akalın ve Ferah Zeydan sahne aldı. Şarkı söylerken seyircilere yanına doğru giden Zeydan, sahneden düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:36 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:36
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        Hatay Valiliği himayesinde bir iş insanının desteğiyle düzenlenen konserde sahne alan Demet Akalın, şarkılarını depremzedeler için seslendirdi. İş insanı, Akalın'a üzerinde isminin yazılı olduğu Hatayspor forması takdim etti.

        Demet Akalın, "Hatay... Ne güzelsiniz, yaralar sarılmaya başlanmış, sizi hep iyi görmek isterim. Sizi çok seviyorum ve unutmuyorum" dedi.

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        Etkinlikte Demet Akalın'ın yanı sıra Ferah Zeydan da sahne aldı. 

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        Şarkı söylerken seyircilerin yanına doğru yürüyen Zeydan sahneden düştü. Şarkıcı, görevlilerin yardımıyla ayağa kalkarak konserine devam etti. 

        #Ferah Zeydan
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