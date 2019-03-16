FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 O Ses Türkiye şampiyonu Dodan Özer'e benzetiliyor.

TERÖR PROPAGANDASINDAN GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür'in sosyal medya üzerinden pkk/kck propagandası yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Üngür'ü, evinde gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.