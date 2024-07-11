Feraye Tanyolaç ve oğlu Hüseyin Çilingiroğlu alışverişte
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, alış veriş yaparken görüntülendi
Giriş: 11.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:45
İstinyePark AVM'de görüntülenen Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç ve oğulları Hüseyin Kaya, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyerek alış veriş yaptı.
Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayıp poz veren ikili, sonrasında da karşılıklı kahve içip keyif yaptı.
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