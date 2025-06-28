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        Haberler Magazin Ferdi Kadıoğlu bebeğinin cinsiyetini böyle öğrendi - Magazin haberleri

        Ferdi Kadıoğlu'nun büyük mutluluğu

        Kariyerine İngiltere'de devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, kız babası olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 17:58 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:58
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        Bebeklerinin cinsiyetini böyle öğrendiler
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        Geçtiğimiz yıl, Fenerbahçe'den Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, babalık heyecanı yaşıyor.

        23 Mart'ta Hollandalı güzellik uzmanı olan sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi eden 25 yaşındaki futbolcu, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

        Çift; müjdeli haberi, Karayipler'de bulunan Turks ve Caicos Adaları'ndan vermişti.

        Cinsiyet öğrenme partisi yapan ünlü futbolcu, kızlarının olacağını öğrendi.

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        #Ferdi Kadıoğlu
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