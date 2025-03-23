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        Haberler Magazin Ferdi Kadıoğlu, nişanlandı - Magazin haberleri

        Ferdi Kadıoğlu, nişanlandı

        Ferdi Kadıoğlu, evlilik teklifinde bulunarak Sera Vrij ile nişanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 22:44 Güncelleme: 23.03.2025 - 22:57
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        Bu sezon İngiltere takımı Brighton'a transfer olan Ferdi, takıma kısa sürede uyum sağlamış fakat geçirdiği sakatlıktan dolayı takımdan uzak kalmıştı.

        Ferdi Kadıoğlu, iki senedir birlikte olduğu Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu.

        Ferdi Kadıoğlu; evlenme teklifi sonrasında; "Sen ve ben, sonsuza kadar ve her zaman" dedi

        Ferdi Kadıoğlu, diz çökerek Sera Vrij'e pırlanta yüzüğü eşliğinde "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Vrij'ın cevabı; "Evet" oldu.

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