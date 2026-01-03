Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere Ferdi Kadıoğlu oynadı, Brighton sahasında rahat kazandı! - Futbol Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu oynadı, Brighton sahasında rahat kazandı!

        İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Brighton, Burnley'i sahasında 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 20:49 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:49
        Ferdi oynadı, Brighton sahasında kazandı!
        İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Brighton, Burnley'i konuk etti. Amex Stadyumu'nda oynanan maçı Brighton 2-0 kazandı.

        Brighton'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Georginio Rutter ve 47. dakikada Yasin Ayari kaydetti.

        Brighton, ligde 6 maç sonra ilk kez galibiyet aldı. Brighton'da Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Brighton ligdeki puanını 28'e çıkarırken Brighton ise 12 puanda kaldı.

        Brighton, ligin gelecek haftasında Manchester City deplasmanına gidecek. Burnley ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

