Çevrim içi mevlit okutulacak

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Ferdi Özbeğen, vefatının 8'inci yıl dönümünde bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı tarafından sanatçının beyaz piyanosu başında anıldı. Özbeğen'in bağışıyla, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde (TEVİTÖL) özel yetenekli gençlerin müzik ve piyano eğitimlerinde kullanılan beyaz piyanoyu, sanatçının vefat yıl dönümünde okulun mezunlarından Gülçin Çetin çaldı.

Ferdi Özbeğen'in son dönemde dijital platformlar sayesinde yeniden gündem olan 'Gündüzüm Seninle' şarkısını beyaz piyanoyla yorumlayan Gülçin Çetin, "Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi 2018 mezunuyum. Şu an Tıp Fakültesi 3'üncü sınıfta okumaktayım. Ferdi Özbeğen çok büyük ve değerli bir sanatçı ayrıca kalbi de çok güzel bir insan. Bu piyano 5 yıldır bizim okulumuzda. Ben de bu piyanoya defalarca dokunma şansı bulundum. Bu benim için çok onur ve gurur verici. Ben de bu eseri onun yorumuyla çalarak genç kuşakların da Ferdi Özbeğen'i tanımasına vesile olmak istedim. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

TEV'in her yıl geleneksel olarak Ulus Mezarlığı'nda mezarı başında yaptığı anma töreni, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığı gözetilerek çevrim içine taşınacak ve 28 Ocak Perşembe günü TEV YouTube kanalı üzerinden çevrim içi mevlit ve duayla anılarak, sevenleri ve hayranlarıyla paylaşılacak.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, anma töreninde şunları söyledi: "Tüm mal varlığını vakfımıza bağışlayan kıymetli sanatçımız Ferdi Özbeğen; kendi tanımıyla 'İnsanları umuda taşıdım' dediği müzik hayatının baş kahramanıydı. Kendine has üslubu ve yorumuyla yep yeni bir tarzın öncüsü oldu. Dönemin müzik severleri ve müzik camiası kendisini hayranlıkla takip etmişti ve etmeye devam ediyor. Ne mutlu ki son dönemde dijital platformlarda gerçekleşen projelerden dolayı yeni nesil de kendisini keşfetti. Gençler de artık Ferdi Özbeğen dinliyor. 1965'te Altın Mikrofon ödülü aldığı 45liği babamdan bana kalmıştı. Şimdi 20 yaşındaki oğlum Güneş onu dinliyor."

Ferdi Özbeğen için çok anlamlı bir yeri olan beyaz piyanosunun TEVİTÖL'de öğrencilerin emanetinde olduğunu söyleyen Yıldız Günay, şöyle devam etti; "Kendisi bundan 8 yıl önce, 2013'te vefat etmişti. Vefatından sonra kendi adına kurulan fondan öğrencilerimiz burs almaya devam ediyorlar. Bununla birlikte Ferdi Özbeğen'in bize emanet ettiği en kıymetli varlığım dediği beyaz piyanosu okulumuz TEVİTÖL'ün sanat Merkezi sahnesinde Gülçin gibi öğrencilerimiz tarafından kullanılıyor. Yarattığı akımın zamansız ikonu olan Ferdi Özbeğen beyaz piyanosuyla birlikte nesillere mal olmaya devam ediyor. Kendisini vakfımıza, gençliğe ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun."