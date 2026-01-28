Ferdi Özbeğen’in hayatı film olacak

FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR?

17 Ağustos 1941'de İzmir'de dünyaya gelen Ferdi Özbeğen, klasik piyano eğitimini modern pop ve hafif müzikle birleştirerek Türkiye'de kulüp ve restoran müziğine yeni bir soluk getirdi. Şarkı söylerken piyano çalması ve seyircisiyle kurduğu samimi ama bir o kadar da mesafeli diyalog, onun imzası haline geldi.

1970’lerin sonu ve 1980’lerde altın çağını yaşadı. Özellikle, aylarca listelerden inmeyen albümleri, 'Kandil', 'Bir Gülü Sevdim' ve 'Dilek Taşı' gibi yorumladığı unutulmaz şarkılarla milyonların kalbine dokundu. Şehirli, modern ve romantik bir müzik dilinin öncüsü oldu. Ferdi Özbeğen, 28 Ocak 2013'de Prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.