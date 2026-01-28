Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Ferdi Özbeğen’in hayatı film olacak

        Ferdi Özbeğen'in hayatı film olacak

        2013'te vefat eden Ferdi Özbeğen'in hayatı, 2027'de sinemaya aktarılacak. 2023'ten beri üzerinde çalışılan senaryo, tamamlanma aşamasına geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 13:04 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:48
        Son aşamasına gelindi
        Ferdi Özbeğen’in hayat hikâyesi, sinema perdesine taşınacak. Bir devrin ruhunu şekillendiren merhum sanatçının yaşamını konu alan film, izleyicilerle 2027'de buluşacak.

        Yapımcılığını Orchestra Content’in, yaratıcı yapımcılığını ise Mine Şengöz’ün üstlendiği projenin senaryosu, 2023'ten bu yana üzerinde titizlikle çalışan Yiğit Güralp tarafından tamamlanma aşamasına getirildi.

        71 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen'i hangi oyuncunun canlandıracağı henüz belirlenmedi.
        71 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen'i hangi oyuncunun canlandıracağı henüz belirlenmedi.
        Vefatıyla tüm mal varlığını gençlerin eğitimine ışık tutmak amacıyla Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlayan Ferdi Özbeğen’in bu anlamlı mirası, filmin hazırlık sürecine de yansıyor. Proje; TEV’in yanı sıra Tuğrul Eryılmaz, Gülşen İşeri, Murat Özyaşar, Murat Meriç, İdris Pehlivan ve Hilmi Özbeğen gibi değerli isimlerin danışmanlığında yürütülüyor.

        FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR?

        17 Ağustos 1941'de İzmir'de dünyaya gelen Ferdi Özbeğen, klasik piyano eğitimini modern pop ve hafif müzikle birleştirerek Türkiye'de kulüp ve restoran müziğine yeni bir soluk getirdi. Şarkı söylerken piyano çalması ve seyircisiyle kurduğu samimi ama bir o kadar da mesafeli diyalog, onun imzası haline geldi.

        1970’lerin sonu ve 1980’lerde altın çağını yaşadı. Özellikle, aylarca listelerden inmeyen albümleri, 'Kandil', 'Bir Gülü Sevdim' ve 'Dilek Taşı' gibi yorumladığı unutulmaz şarkılarla milyonların kalbine dokundu. Şehirli, modern ve romantik bir müzik dilinin öncüsü oldu. Ferdi Özbeğen, 28 Ocak 2013'de Prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

        #Ferdi Özbeğen
