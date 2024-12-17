Ferdi Tayfur sağlık durumu: Ferdi Tayfur son hali nasıl, iyileşti mi?
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumu merak ediliyor. Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sanatçının normal odaya alındığını söyledi. Gözalıcı ayrıca, ilerleyen saatlerde de Ferdi Tayfur'un ameliyata alınmasının planlandığını ifade etti. İşte Ferdi Tayfur sağlık durumuna ilişkin detaylar
Muğla'daki tedavilerinin ardından Antalya'ya sevk edilen sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisine devam ediliyor. Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti. İşte Ferdi Tayfur’un son sağlık durumuna ilişkin detaylar
FERDİ TAYFUR SAĞLIK DURUMU NASIL?
AMELIYATA ALINACAK
Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur, dün saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastaneye sevk edilmişti. Ünlü şarkıcının ameliyata alınması planlanıyor
Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Ferdi Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla bu kente sevk edildi. Saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'daki hastaneye getirilen Tayfur, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sanatçının normal odaya alındığını söyledi. Gözalıcı ayrıca, ilerleyen saatlerde de Ferdi Tayfur'un ameliyata alınmasının planlandığını ifade etti.
Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2020 yılında oğlundan gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşmuştu.
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Ferdi Tayfur sanat hayatına başladıktan sonra Ankara'dan İstanbul'a giderek müzik kariyerine odaklanmıştır. İlk plağını doldurduktan sonra müzik dünyasında adını duyurmaya başlamıştır. Ancak maddi zorluklar nedeniyle müzik kariyeri kesintiye uğramış ve zaman zaman çiftlikte çalışmıştır. Daha sonra yeniden müziğe odaklanarak albümler çıkarmış ve önemli başarılara imza atmıştır.