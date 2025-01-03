Ferdi Tayfur’a “Hatıran Yeter” ile veda
79 yaşında yaşama veda eden Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur'un vefat haberini alan sevenleri hep bir ağızdan Hatıran Yeter şarkısını söyledi
Giriş: 03.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:54
Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşama veda eden Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur, sevenlerini yasa boğdu. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda hastane önünde bekleyen sevenleri, o sırada oradan geçen bir minibüsten duydukları sanatçının Hatıran Yeter isimli ünlü eserine hep bir ağızdan eşlik etti.
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