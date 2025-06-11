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        Haberler Gündem Güncel Ferdi Zeyrek son dakika haberi: Başkan Zeyrek'in avukatından açıklama | Son dakika haberleri

        Başkan Zeyrek'in avukatından açıklama

        Elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, Zeyrek'in bir süre önce tehdit edildiğine ilişkin yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, "Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Ancak vefatı sonucu neticelenen elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:50
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        Başkan Zeyrek'in avukatından açıklama
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        Manisa'da, Kurban Bayramı'nın birinci günün gecesinde evinde elektrik çarpması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, olayın soruşturma boyutuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

        "TEHDİT EDİLDİĞİNİ PAYLAŞMIŞTI"

        İHA'daki habere göre Zeyrek'in bir süre önce tehdit edildiğine ilişkin yaptığı konuşmaya da değinen Hasgör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek‘in ani ölümü sebebiyle tarifsiz bir acı içerisindeyiz. Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı.

        "ELİM OLAYDAKİ İLK BULGULAR"

        Ancak vefatı sonucu neticelenen elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir.

        "İHMALDEN KAYNAKLANAN KAZA ŞÜPHESİ"

        Bu durum yaşanan elim olayın kişi veya kişilerin ihmalinden kaynaklanan bir kaza olabileceği şüphesini doğurmaktadır. Soruşturma sefahatinde bu durumun aksine olabilecek herhangi bir bulgunun ortaya çıkması halinde yeni gelişmeler tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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        #ferdi zeyrek
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