Ferencvaros - Trabzonspor maçının yazar yorumları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ferencvaros - Trabzonspor maçının yazar yorumları

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Spor yazarları Ferencvaros - Trabzonspor maçını yorumladı

ABONE OL
  • Ferencvaros - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    ZEKİ UZUNDURUKAN: Trabzonspor maçların ilk yarılarını neden bu kadar kötü oynuyor; Abdullah Avcı buna kafa yormalı... İlk yarıda rakibinden fark yiyen takımına müdahale eden Avcı'nın Hamsik, Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı tercihi doğruydu. Yanlış 11'le başlayıp doğru 11 ile maçı bitirdi bordo-mavililer. 
  • Ferencvaros - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Vitor Hugo'nun nesi var, neden bu kadar etkisiz ve neden bu kadar hata yapıyor anlamış değilim. Maxi Gomez attığı golde usta işi bir vuruş yaptı. Rakip daha 16. dakikada 10 kişi kalmış. Yenik durumdasın, at Umut Bozok'u da sahaya. Çift forvete dön, ne kaybedersin ki... Cesaretsiz zafer olmaz!
  • Ferencvaros - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Yıldızların form düzeyi artıp, takım bütünlüğü sağlandığında tekrar geçen sezonki Trabzonspor'u izleriz. Umut Bozok'u Burak Yılmaz'a benzetiyorum. Ligimizde her maç gol atar. Adeta golü koklayan bir santrfor... İlk yarıyı kötü oynayıp, boşa geçiren Trabzonspor, 2. yarıda doğru 11 ile etkili oynadı. Ama Avrupa Ligi'ne puansız başladı.
  • Ferencvaros - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    HASAN SARIÇİÇEK: Ferencvaros, ligde 33 kere şampiyon olmuş olabilir. Hatta, Macaristan’ın en köklü ekibi de olabilir ama inanın ne bir Roma, ne Kopenhag ne de bir Molde dün geceki Macar takımı. Doğrusu Ferencvaros’a karşı o korku hali niçindi, hiç anlamadım.
  • Ferencvaros - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    İnsan maziye bir bakar. Saman alevi gibi anlık başarı da olsa Liverpool, İnter, Barcelona, Aston Villa’ya karşı dik duran Trabzonspor değil miydi? Söyleyin, o Karadeniz Fırtınası’na ne oldu? O ruh, azim, kararlılık ve inanca ne oldu?
  • Ferencvaros - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    AKSAL YAVUZ: Bu kadar kötü bir ilk yarı, inanılır gibi değil. Aynı suda iki kez yıkanılır mı? Trabzonspor ilk yarı üç kez yıkandı desek! Bir değil, iki değil, üç kez saç ve baş yolduran hata yaptılar… Haydi ilk gol iş kazası, oldu bir kere. Rakip on kişi kalmış; kızartılmış ekmeğe bal ile tereyağı sürülmüş, afiyetle, iştahla yemeniz gerekirken, defans arkasına atılan uzun bir topla ikinci golü yiyorsunuz, buyurun buradan yakın! Benim karnım tok, siz yiyin diyorsunuz ev sahibine!
  • Ferencvaros - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Bir eksik oynayan Ferençvaroş değil de Trabzonspor’du sanki… İnsan tepki verir. Öyle ya birader, rakip hem dişinize göre hem de bir eksik… Tepki de senelik izindeymiş meğer… 
  • Ferencvaros - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    İnşallah Süper Lig maçlarında ve oynanacak UEFA Kupası’nın diğer maçlarında geri döner! Bordo-mavililer ev sahibi takımı çok sevmiş olacaklar ki, ikinci yarıda da ikramda kusur etmediler. Genç Taha’nın kurtarışları olmasaydı, Macarlar tarihi skora imza atmaları işten değildi. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.