Ferencvaros - Trabzonspor maçının yazar yorumları

AKSAL YAVUZ: Bu kadar kötü bir ilk yarı, inanılır gibi değil. Aynı suda iki kez yıkanılır mı? Trabzonspor ilk yarı üç kez yıkandı desek! Bir değil, iki değil, üç kez saç ve baş yolduran hata yaptılar… Haydi ilk gol iş kazası, oldu bir kere. Rakip on kişi kalmış; kızartılmış ekmeğe bal ile tereyağı sürülmüş, afiyetle, iştahla yemeniz gerekirken, defans arkasına atılan uzun bir topla ikinci golü yiyorsunuz, buyurun buradan yakın! Benim karnım tok, siz yiyin diyorsunuz ev sahibine!