"KIZ OLSA DA, ERKEK OLSA DA BİZİ ÇOK MUTLU EDECEK"

Şensoy, hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şensoy, "Çok heyecanlıyız tabii bu durumu bir süredir biliyoruz, yakın arkadaşlarımız ve ailelerimizle paylaşmıştık. Sosyal medyada açıklamak için biraz zaman geçmesini bekledik. İlk aylar sık kontrollerin olduğu dönemler şükür bir zorluğunu görmedim. İştahım yerinde onun dışında böyle özel bir aşerme durumum olmadı. Kız olsa da erkek olsa da ikisi de bizi çok mutlu edecek. Birkaç gün sonra cinsiyet belli olacak. Doğumu burada yapmayı düşünüyoruz, ailelerimizle bir arada olmayı isteriz." açıklamasını yapmıştı.