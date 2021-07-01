Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun'da doğdu. 71 yaşındadır. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.
Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunudur.Birçok kesim tarafından Ferhangi Şeyler'in stand-up komedilerinin ilham kaynağı olduğu düşünülse de, kendisi bunu "Ferhangi Şeyler’den etkilenmiş olabilirler ama Ferhangi Şeyler bir stand up değildir." diyerek açıklamıştır. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmiştir.
Her oyununa emeği geçenlere, zaman gözetmeksizin oyun gelirlerinden pay vererek mali olarak da Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edinmiştir.
FERHAN ŞENSOY KİTAPLARI
Dündeste, 2020
Gecedeste, 2019
Kedittin Direniş, 2015
Başkaldıran KurşuNkalem, 2012
FerhAntoloji, 2011
Seçme Sapan Şeyler, 2010
Karagöz ile Boşverin Beni, 2008
Elveda SSK, 2005
Hacı Komünist, 2005
Eşeğin Fikri, 2005
Rum Memet, 2002
Kalemimin Sapını Gülle Donattım, 2001
Haldun Taner Kabare, 2000
Denememeler, 1998
Falınızda Ronesans Var, 1998
Düşbükü, 1997
Oteller Kitabı, 1996
Ayna Merdiven, 1996
İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You, 1994
Güle Güle Godot, 1993
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, 1991
Gündeste, 1985
Afitap'ın Kocası İstanbul, 1982
Şahları da Vururlar, 1981
Kazancı Yokuşu, 1977
FERHAN ŞENSOY OYUNLARI
Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? (Prömiyer: 10 Şubat 2017)
Masal Müfettişi (Prömiyer: 22 Şubat 2013-...)
Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği (Prömiyer: 15 Mart 2012-...)
İşsizler Cennete Gider (Prömiyer 2010-...)
Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011) Karl Valentin, Ferhan Şensoy
2019 - Bilimsiz, Kurgusal Güldürü 2009-2010) (prömiyeri: 24 Ocak 2009, Cumartesi 20.00)
Boşgezen ve Kalfası (2008-2009)
Fername 2007-2009
Kötü Çocuk 2007 - Ali Çatalbaş
Aşkımızın Son Durağı 2006
Kiralık Oyun 2005
Uzun Donlu Kişot 31 Mart 2004-2005
Beni Ben mi Delirttim? 24 Ekim 2003
Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003
Kahraman Osman 2002-2003
Kökü Bitti Zıkkım Zulada 29 Kasım 2001-2002
Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 9 Şubat 2001-2002
Fişne Pahçesu 2000-2002
Şu An Mutfaktayım 12 Mart 1999-2000
Parasız Yaşamak Pahalı 14 Ocak 1999-2000
Çok Tuhaf Soruşturma 13 Mart 1998-2000
Haldun Taner Kabare 1997-1998 - Haldun Taner
Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996 - Anca Visdei, Ferhan Şensoy
Felek Bir Gün Salakken 1995
Üç Kurşunluk Opera 1995-1996
Şu Gogol Delisi 1994-1996
Kırkambar-Gece Tiyatrosu 1994
Seyircili Seyir Defteri 1994-1995
Köhne Bizans Operası 1993
Parasız Yaşamak Pahalı 1993
Güle Güle Godot 1992-1993
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 - Cihan Öksüz
Yorgun Matador 1990-1991 - Pierre-Henry Cami
Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991
Soyut Padişah 1989-1990
Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı
Ferhangi Şeyler 1987-...(sürüyor)
Keşanlı Ali Destanı 1986 - Haldun Taner, Yönetmen: Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)
İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986 - Karl Valentin, Ferhan Şensoy
Muzır Müzikal 1986
Eşek Arıları 1986 - Aristophanes
Hayrola Karyola 1985-1986
Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1983
Kiralık Oyun 1983
Eski Moda Komedya 1983 - Aleksiev Arbuzov
Anna'nın 7 Günahı 1983-1984 - Bertolt Brecht
En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok 1982 - Friedrich Dürrenmatt, Ferhan Şensoy
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981-1983 Şeref
İstanbul'u Satıyorum 1980-1985
Şahları da Vururlar 1980-1985
Dedikodu Şov 1979 (kabare gösterisi)
Kukla 1979 (kabare gösterisi)
Kuklacı 1979 (kabare gösterisi)
Dur Konuşma Sus Söyleme 1976
Ce Fou De Gogol 1975
Harem Qui Rit 1975
FERHAN ŞENSOY FİLMLERİ
Muhalif Başkan (2013)
Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)
Pardon - İbrahim (2004) (Şensoy'un senaryosu)
Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)
Büyük Yalnızlık (1989)
Bir Bilen (1986)
Parasız Yaşamak Pahalı (1986)
Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)
FERHAN ŞENSOY DİZİLERİ
İşler Güçler - Final bölümü (2013)
Boşgezen ve Kalfası - Boşgezen (1995)
Varsayalım İsmail - İsmail (1991)
Şey Bey - (1986)
Köşe Dönücü - Köşedönücü (1984)
Sizin Dersane - Adnan Pazarlama (1979)
Evdekiler (1978)
Giyim Kuşam Dünyası (1978)
Bizim Sınıf (1978)
Caniko (1976)
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