Ferhat Göçer, Azeri klasiği için stüdyoya girdi

Ferhat Göçer ilk kez bir Azeri klasiği için stüdyoya girdi. Göçer, bu kez 'Nâkâm' ile dinleyenleri büyüleyecek.

Azerbaycan’da çok sevilen bu şarkıyı Türkçe'ye uyarlayan Ferhat Göçer, konser vermek için gittiği Azerbaycan’da şu açıklamayı yaptı: Dostum Elnar Halilov’dan şarkıyı dinlediğimde vuruldum ve Türkiye’ye döner dönmez ilk işim sözleri adapte ederek, şarkıyı doğasını ve duygusunu bozmadan düzenleyip stüdyoya girmek oldu.

Sözleri; Zeynel Xelil’e, bestesi Soltan Hacıbeyov’a, düzenleme ve gitarları Sonay Yağız’a ait olan eserin klip yönetmenliğini ise Ercan Şencan yaptı. REKLAM