Ferhat Göçer, Azeri klasiği için stüdyoya girdi
Ferhat Göçer ilk kez bir Azeri klasiği 'Nâkâm' için stüdyoya girdi. Göçer, duygularını; "Dostum Elnar Halilov'dan şarkıyı dinlediğimde vuruldum" şeklinde dile getirdi
Ferhat Göçer ilk kez bir Azeri klasiği için stüdyoya girdi. Göçer, bu kez 'Nâkâm' ile dinleyenleri büyüleyecek.
Azerbaycan’da çok sevilen bu şarkıyı Türkçe'ye uyarlayan Ferhat Göçer, konser vermek için gittiği Azerbaycan’da şu açıklamayı yaptı: Dostum Elnar Halilov’dan şarkıyı dinlediğimde vuruldum ve Türkiye’ye döner dönmez ilk işim sözleri adapte ederek, şarkıyı doğasını ve duygusunu bozmadan düzenleyip stüdyoya girmek oldu.
Sözleri; Zeynel Xelil’e, bestesi Soltan Hacıbeyov’a, düzenleme ve gitarları Sonay Yağız’a ait olan eserin klip yönetmenliğini ise Ercan Şencan yaptı.
Türkiye’de ilk kez yayınlanan şarkının bu versiyonunun, güçlü duygusu ve derin felsefesiyle çok sevileceğine inandığını belirten Ferhat Göçer; “Böyle bir eseri yorumlamak ve tanıtmak çok heyecan verici. Lütfen her cümlesini dikkatle dinleyin, dizelerindeki anlam ve huzuru hemen hissedeceksiniz. Gerçek bir psikoterapi aracı, ruhunuza ilaç gibi gelecek” dedi.
NÂKÂM
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