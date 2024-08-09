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        Haberler Müzik Ferhat Göçer'den Nevşehir'de 'Yusuf Dikeç' selamı

        Ferhat Göçer'den Nevşehir'de 'Yusuf Dikeç' selamı

        Ferhat Göçer, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir'de bir konser verdi. Büyük ilgi gören konserde, yaklaşık 70 bin Nevşehirli sanatçıya eşlik etti. Göçer, konserin sonunda seyircileri, Yusuf Dikeç duruşuyla selamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 12:15 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:15
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        Ferhat Göçer, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir'de bir konser verdi. Göçer, konserin ilerleyen saatlerinde olimpiyatlarda büyük bir mücadele ve özveriyle ülkemizi temsil eden sporculara teşekkür etmek amacıyla izleyicilere; "Hep beraber Yusuf Dikeç selamı yapalım mı?" diye seslendi. Göçer, bu isteğini alkışlarla karşılayan Nevşehirlilerle beraber olimpiyat selamı vererek unutulmaz bir fotoğraf karesine imza attı.

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        En sevilen şarkılarının yanı sıra konser boyunca Nevşehir'in önemli kültürel değerlerini de anmayı ihmal etmeyen Ferhat Göçer, Nevşehirli ozan Refik Başaran ve üstad Şekip Ayhan Özışık'ı da yad etti. Refik Başaran'a ait olan 'Şen Ola Ürgüp Dumanın Tütmez' isimli türküye yaklaşık 70 bin kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

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        Ferhat Göçer'in konseri Nevşehir'in kültürel mirasını ve sporcularımızın başarısını onurlandırarak, festivalin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

        #ferhat göçer
        #Yusuf Dikeç
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