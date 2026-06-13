Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ferhat Göçer, önceki gün Galataport İstanbul'da görüntülendi. Göçer, Kanye West'in 118 bin kişilik konser rekorundan sonra Tan Taşçı ile Norm Ender'in arasındaki polemiğe değindi. Göçer, "İstanbul dünya müzik sektöründe en önemli beş şehirden biri. Konserlerin olması sevindirici. Kanye West konusu ise hassas. Burada Tan'ın yanındayım. Tan'ın nasıl hayatının müziğe adadığını ve ödünler verdiğini biliyorum. Her cümlesinin altına imza atıyorum. Kanye West kendi müzik çıkış hikayesine ihanet etmiş biri. Tersine döndü. Her türlü kadına şiddet, çocuk tacizi ve ırkçılık, yaptığı müzikle bağdaşmayan bir garip kişiliğe dönmüş bir modelden bahsediyoruz. Mesela Kanye West'in yaptığını 10'da 1'ini Türkiye'de herhangi bir sanatçı yaptığında sokağa çıkamayacak hale getirirler" dedi.

REKLAM

Ferhat Göçer, Norm Ender'in Tan Taşçı'ya yönelik, "Siz gidin davetiyelerle bile dolduramadığınız konserlerinize yoğunlaşın" sözlerine karşılık, "Norm Ender'in bir an önce özür dilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Tan Taşçı, 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahneye çıkan Kanye West’i eleştirdi. Şarkıcı, 118 bin kişiyle rekor kıran konsere dair, “Keşke daha faydalı birinin konserinde rekor kırsaydık. Çok daha değerli sanatçılarımız var. Avrupa’da onlara fırsat verilmediği için en yakın lokasyon olarak Türkiye’yi seçtiler. Konsere de zaten Türkler değil, turistler gitti. Gövde gösterisi yaptı, keşke bizim ülkemizde yapmasaydı. Biz daha pozitif temalar kullanıyoruz konserlerimizde. Bizim sevgiyle ve duyguyla işimiz var" dedi.

Tan Taşçı’nın bu açıklamalarına rap’çi Norm Ender’den tepki geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan rap’çi, "Dünya müziğinden o kadar uzaksınız ki gerçek bir star görmek şirazenizi bozabiliyor. Siz gidin davetiyelerle bile dolduramadığınız konserlerinize yoğunlaşın. Kanye West’in vizyonu, müziği nere; sizin aşkitolu şarkılarınız nere. Yaptığınız şarkıları averaj kitleniz bile dinlemiyor artık, hey gidi Beberuhi. Herkes kendi müzik türüyle ilgilensin, cehaletinizle utandırmayın artık" ifadelerini kullandı.

Yaşananlar sonrası Tan Taşçı sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından Norm Ender’e yanıt verdi: Kendi ülkesinde ırkçılık, kadına yönelik söylemleri ve çeşitli skandallarla anılan, dünyanın birçok yerinde de tepkiyle karşılanan bir Amerikan figürünü eleştirdim diye bu kadar tepki nedir, bu özentiliğin kaçıncı seviyesidir yahu? Hip hop, yıllarca ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalan siyahilerin sesi olarak doğdu. Böyle bir figürün eleştirilmesini ‘müzikten anlamamak’ ya da ‘kıskançlık’ diye açıklamak asıl kültürsüzlüktür. Çoğuna sorsan milli duygulardan dem vururlar; işlerine geldiğinde her türlü tavrı sergilerler ama bizim tarzımızı beğenmezler. Açık açık konuşmaya cesaret edemez, arkadan dedikodu çevirmeyi tercih ederler. Ben atanamamış müzisyenler için bir kariyer kapısı değilim kardeşim. Bu nasıl bir saygısızlık, nasıl bir kıskançlıktır? Herkes işine gücüne baksın. Yarın bir gün yüz yüze geleceği insanlara hitap ederken dikkatli olsun, saygısını korusun. Edepsizliğin lüzumu yok.