Ferhat Göçer: Türkiye'nin hiçbir yerinde yok böyle güzellik
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nın altıncı akşamında Merkez Park'ta Ferhat Göçer, Atatürk Parkı'nda ise Gece Yolcuları sahne aldı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nın altıncı akşamında Merkez Park’ta Ferhat Göçer, Atatürk Parkı’nda ise Gece Yolcuları sahne aldı.
"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE YOK BÖYLE GÜZELLİK"
Ferhat Göçer, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gecesinde Adana'nın en büyük alanına sahip Adana Merkez Park'taydı. Konser öncesinde başlayan DJ performansı ve görsel şölenin ardından, Göçer'in sahneye çıkmasıyla büyük bir coşku seli yaşandı.
Ferhat Göçer, hayranlarıyla birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Gördüğü ilgiden çok memnun olan Göçer; "Muhteşemsin Adana, Türkiye'nin hiçbir yerinde yok böyle güzellik" dedi. Sahne sonrası verdiği mini söyleşide, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sadece eğlendirme ve konser mantığının ötesinde, gerçek anlamda kültür, sanat festivali kavramının içini dolduran bir festival olduğunu söyledi. "Tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve konserlerle birlikte tam olması gerektiği gibi bir festival" diye ekledi.
REFİK ANADOL 'MERCAN RÜYALARI' ADANA'DA
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana'da sergilenen dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol'un sergisi, Kuruköprü Anıt Müze'de ziyaretçilerin en uğrak noktası oldu. Refik Anadol'un 'Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları' adlı eseri, iklim değişikliğinin aciliyetini vurgulayan bir yapay gerçeklik simülasyonu. Sanatçı, Dünya Ekonomik Forumu'nda 2023'te sergilenen bu Veri Heykeli'ni, okyanus ekosistemlerinin ve mercan resiflerinin tehlikeli durumundan ilham alarak ortaya çıkardı. Anadol, eseri oluşturmak için yaklaşık 100 milyon mercan görüntüsünden oluşan kapsamlı bir veri kümesini kullandı.
UZAYA GÖNDERİLEN İLK ATATÜRK FOTOĞRAFI
Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek NFT, festivalin çağdaş sanat bakış açısının bir yansıması olarak sanatseverlerle buluşuyor. NFT, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında 38 bin metre yüksekliğe gönderilen 'Gökyüzüne Bakan Atatürk' fotoğrafı ve bitki tohumlarını içeriyor.
HOLOFLUX GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ
Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında sergilenen, Türk mimar ve sanatçı Güvenç Özel'in Holoflux eseri, hem konser hem de park alanındaki etkinlik ziyaretçilerinin fotoğraf çekim alanı haline geldi.