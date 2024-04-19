Ferhat Göçer: Türkiye'nin hiçbir yerinde yok böyle güzellik

"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE YOK BÖYLE GÜZELLİK"

Ferhat Göçer, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gecesinde Adana'nın en büyük alanına sahip Adana Merkez Park'taydı. Konser öncesinde başlayan DJ performansı ve görsel şölenin ardından, Göçer'in sahneye çıkmasıyla büyük bir coşku seli yaşandı.

Ferhat Göçer, hayranlarıyla birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Gördüğü ilgiden çok memnun olan Göçer; "Muhteşemsin Adana, Türkiye'nin hiçbir yerinde yok böyle güzellik" dedi. Sahne sonrası verdiği mini söyleşide, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sadece eğlendirme ve konser mantığının ötesinde, gerçek anlamda kültür, sanat festivali kavramının içini dolduran bir festival olduğunu söyledi. "Tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve konserlerle birlikte tam olması gerektiği gibi bir festival" diye ekledi.