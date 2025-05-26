Ferhat Göçer ve Karin Bozkurt, 'Opia' ile yeniden büyüledi

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ile opera sanatçısı Karin Bozkurt, ikinci kez birlikte sahne aldıkları 'Opia' konseriyle 25 Mayıs akşamı müzikseverlerle buluştu. Yoğun ilgi gören konserde, doktor ve şarkıcı Ferhat Göçer’in etkileyici tenor yorumu ile doktor ve soprano Karin Bozkurt’un büyüleyici sesi birleşerek dinleyicilere benzersiz bir pop-opera deneyimi yaşattı. Zorlu PSM’de gerçekleşen bu özel gecede, sanatçılara 'Renkli Sesler Korosu' da eşlik etti.

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AYAKTA ALKIŞLANAN PERFORMANS

Ferhat Göçer’in sevilen şarkılarının yanı sıra Türkçe, Latince ve İngilizce eserlerin özgün yorumlarla seslendirildiği konser boyunca salonu dolduran izleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sahnede sergiledikleri enerjik ve sempatik tavırlarla büyük beğeni toplayan ikili, dinleyicilere hem duygusal hem de neşeli anlar yaşattı.

Sahne üzerinde Göçer’in, kendisi gibi hem doktor hem sanatçı olan Bozkurt’a yönelttiği; "Kıskanmalı mıyım, rakibim mi geliyor? Yıllarca bana doktorlukla sanatçılık arasında kalsan hangisini seçerdin diye sordular, şimdi ben sana soruyorum, ne düşünüyorsun?" sorusuna; Bozkurt’un verdiği, "Benim kalbim iki parçadan oluşuyor, yarısı doktorluk, yarısı müzik; ayıramam." yanıtı, salonda alkışlarla karşılandı.