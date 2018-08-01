Manga'nın solisti Ferman Akgül, 4 Ağustos'ta Bodrum Yalıkavak'ta düzenlenecek olan Unplugged Music Festival'de hayranlarıyla buluşacak.

Akustik olarak düzenlenecek festivalin yaratıcısı olan ünlü müzisyen, son dönemde pek çok insanın kafasını akıllı telefonlarına gömüp anı ıskalamasından yakındı.

Akgül, "Kablolardan kurtulmak mümkün değil tabii ki ama azaltmak ve biraz daha fazla sohbet etmek mümkün. Yemek yerken bir an geliyor, herkesin kafası telefonda. Korkunç bir tablo. Konserde bazen seyirciye bakıyorum. Öyle bir an geliyor ki herkes telefonundan izliyor bizi. O yüzden bu festivali anı hisset mottosuyla düzenleme kararı aldım. En azından bir kaç saatliğine de olsa kablolardan kurtulmamız lazım" ifadelerini kullandı.

'Seyirci canlı müzik dinlemek istiyor'

Son yıllarda canlı müzik ve festivallerin yükselişe geçtiğinin altını çizen Ferman Akgül, "Tüm dünyada canlı müzik ve festivaller yükselişte. Çünkü teknoloji hala ve iyi ki konser keyfini sanallaştıramadı. Akustik çalmak ise canlı müziğin çok daha özel bir durumu. Çünkü akustik enstrümanlar kullanılıyor. Daha çıplak sesler, daha sakin bir hava, seyirci ile müzisyen daha iç içe oluyor. Ve en önemlisi de artık izleyici sahnede mümkün olduğunca canlı müzik dinlemek ve görmek istiyor" şeklinde konuştu.

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