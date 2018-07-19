Milliyet'te yer alan habere göre Fernando'nun açıklamaları şu şekilde:
İlk sezonunda şampiyonluk yaşadın. Premier Lig'den sonra Türkiye Ligi'ni nasıl buldun?
"Geldiğim ilk sene şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. İki ligi kıyaslarsak, İngiltere Ligi şartlar anlamında, ekonomi anlamında daha zor. Türkiye liginde de rekabet seviyesi çok yüksek. Zor bir lig olduğunu düşünüyorum. Hedefim 2. sene de bir şampiyonluk yaşamak."
Sezona iyi başlamış sonra sakatlanmıştın. Şu anki durumun nasıl?
"Çok zor bir sakatlık yaşadım. Kariyerim boyunca hiç yaşamadığım bir şekildeydi. Bir futbolcu olarak diz sakatlığı çok zor. Zor bir dönemdi. Tanrı'ya çok şükür iyiyim."
Donk'un performansına şaşırdın mı?
"6 ay oynamayan bir oyuncu bu şekilde geri dönüş yapıp, performans sergiliyorsa ister istemez olumlu anlamda şaşırıyorsunuz. Ben onun adına çok mutlu oldum. Gerçekten herkesin futbola o açıdan bakması lazım. Oynasanız da oynamasanız da kendinizi hazır tutmanız gerekir. Çünkü şansın ne zaman nerden geleceği belli olmuyor. Ona da şans geldi ve en iyi şekilde değerlendirdi."
Ndiaye sence geri dönmeli mi?
"Ndiaye ile hem saha içinde hem saha dışında gayet güzel bir diyaloğumuz vardı. İyi bir uyum yakalamıştık. 6 ay boyunca da en iyi performansını gösterdi ve bizim için olumlu şeyler yaptı. Ondan sonra Premier Lig'e gitti. Tabii ki imkan olur geri dönerse mutlu olurum. Dönmezse de kadromuzda çok kaliteli arkadaşlarımız var."
Bu senenin geçen seneden farkı ne olacak?
" Şampiyonlar Ligi olacak."
"BİRAZ KOLAY OLSUN"
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde neler yapmalı başarılı olmak için?
"Kulüp anlamında en zor organizasyon. En iyi şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Oynayacağınız rakiplerin bir saniyelik konsantrasyon kaybını cezalandırdığı bir ortamdan söz ediyoruz. En iyi şekilde konsantre olup bunu bütün maç devam ettirmeniz gerekiyor."
Şampiyonlar Ligi'nde eski takımın Manchester City ile karşılaşmak ister misin?
"Biraz daha kolay rakipleri tercih ederim. Daha mutlu olurum. Gruptan sonra çeyrek finalde, yarı finalde karşılaşabiliriz."
Onyekuru'ya ilk çalışmasında bazı şeyler söyledin. Bizimle paylaşabilir misin?
"Bireysel olarak 'hoş geldin' dedim. Diğer taraftan sonuçta farklı bir ülkeye geliyorsunuz., farklı bir kültür... Ben de bir senedir burada yaşadığım için kendisine yardımcı olabileceğimi söyledim."
Ülkemize çok yabancı oyuncu geliyor. Burası yabancılar için cennet mi?
"Cennet benzetmesi yanlış olur. Sonuçta ülkenizi bırakıyorsunuz, yeri geliyor ailenizi bırakıyorsunuz. Buraya mutlaka para kazanmak için geliyorsunuz ama bunu sonuna kadar hak etmeniz gerekiyor. Kesinlikle para kazanayım, oturayım diye bir mantalite ile kimsenin geldiğini düşünmüyorum. En azından benim için. Para kazanıyorsam bunu hak etmem gerekiyor."
TERİM EN TEPEDE!
Türkler için Avrupa'nın Brezilyalıları benzetmesi yapılır. Katılır mısın bu benzetmeye?
"Türk oyuncuları gerçekten beğeniyorum ve yetenekli olduklarını düşünüyorum. Futbol artık değişiyor. Brezilya da eskiden o kafadaydı. Brezilya onu değiştirmeye başladı. Futbolun fiziksel yönü de çok önemli. Türk oyuncular gerçekten çok yetenekli. Teknik anlamında iyi olduklarını düşünüyorum. Fiziksel anlamda üstüne koymaları gerekiyor. Günümüz futbolunda teknik önemli ama fizik de bir o kadar önemli. Koşup mücadele etmek gerekiyor."
Guardiola, Boas gibi hocalarla çalıştın. Fatih Terim senin için ne ifade ediyor?
"Çok önemli hocalarla çalıştım. Fatih Terim'i en tepeye yazabilirim. En iyi teknik direktörlerden bir tanesi. Zaten geçen sene bunu aramıza katılmasıyla göstermişti. Dünya çapında tanınan bizim de tanıdığımız bildiğimiz bir teknik direktördü. Geçen sezon bizimle beraber oldu ve tecrübesini, güveni bize verdi. En güzel cevap geçen sezon yaşadığımız şampiyonluk."
FERNANDO'YA GÖRE...
Galatasaray?
Evim
Fatih Terim?
İmparator
İstanbul?
Şaşırtıcı
Melo?
En iyisi
Gomis?
Gol kralı
Taffarel?
Dost
Hande (Basın sorumlusu)?
PrensesGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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