        Haberler Spor Futbol Fernando Muslera Arjantin'de 2. kez şampiyon! - Futbol Haberleri

        Fernando Muslera Arjantin'de 2. kez şampiyon!

        Arjantin'de Fernando Muslera ve Jose Sosa'nın forma giydiği Estudiantes, 1-0 geriye düştüğü maçta Platense'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:12
        Muslera 1 haftada 2. kez şampiyon!
        Buenos Aires'teki Unico de San Nicolas Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Kupası maçında eski Galatasaraylı kaleci Muslera ve bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor formaları da giyen Sosa'nın görev yaptığı Estudiantes ile Platense karşılaştı.

        Estudiantes, 50. dakikada Franco Zapiola'nın fileleri havalandırmasıyla 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi Lucas Alario'nun 79 ve 90+1. dakikada kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

        Karşılaşmada Muslera, 90 dakika forma giyerken Sosa ise 62. dakikada oyuna girdi.

        Lig zaferinin ardından Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götüren Estudiantes, böylece bir haftada ikinci kupanın sahibi oldu.

        Muslera ise Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadığı 2025'te Arjantin'de de iki kupa kazanma başarısı gösterdi.

