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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fernando Santos deplasmanda kayıp - Beşiktaş Haberleri

        Fernando Santos deplasmanda kayıp

        Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Yeni transferlerin de şans bulduğu Beşiktaş, dış sahada aradığı galibiyete ulaşamadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:30
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        Santos deplasmanda kayıp
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        Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde bir deplasmanda daha puan kaybeden Kara Kartal, taraftarını üzdü. Ligde son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Kara Kartal, 25 maçın sonunda puanını 40'a yükseltti ve haftayı lider Galatasaray'ın 26 puan gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

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