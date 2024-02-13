Fernando Santos deplasmanda kayıp
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Yeni transferlerin de şans bulduğu Beşiktaş, dış sahada aradığı galibiyete ulaşamadı.
Giriş: 13.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:30
Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde bir deplasmanda daha puan kaybeden Kara Kartal, taraftarını üzdü. Ligde son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Kara Kartal, 25 maçın sonunda puanını 40'a yükseltti ve haftayı lider Galatasaray'ın 26 puan gerisinde dördüncü sırada tamamladı.