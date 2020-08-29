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HaberlerOtomobil
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Ferrari 812 Superfast yıl sonunda satışa çıkıyor

Ferrari 812 Superfast modelinin üstü açılabilen versiyonu “812 GTS” Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 800 beygir güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla satışa sunulacak 812 GTS'nin maksimum hızı 340 km/s olarak açıklanıyor. 812 GTS’in 0-100 km/s hızlanması ise 3 saniyenin altında gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, Ferrari’nin global kuralları çerçevesinde dünyada olduğu gibi Türkiye’de modele sahip olabilmek için müşterinin, güncel bir Ferrari modelinin daha bulunması ilk şart sayılıyor. Ferrari 812 GTS’nin Türkiye teslimatının 2020’nin son çeyreğinde gerçekleştirileceği de verilen bilgiler arasında

Ferrari
HABERTURK.COM

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari’nin 812 GTS modeli Türkiye’de yollara çıkmak için gün sayıyor. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki teslimatı yılın son çeyreğinde yapılacak olan 812 GTS, Türkiye’ye 2020 yılı içinde sadece 1 adetlik kota ile geliyor.

Ferrari 812 GTS’e tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sahip olabilmek için müşterinin, güncel bir Ferrari modelinin daha bulunması ve markanın kriterlerini karşılayarak son onayını alması gerekiyor.

800 beygir güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla satışa sunulacak 812 GTS'nin maksimum hızı 340 km/s’lik olarak açıklanıyor.

Ferrari 812 GTS'nin, 0-100 km/s hızlanmasını ise 3 saniyenin altında, 0-200 km/s hızlanmasını da 8.3 saniyede tamamladığı belirtildi.

Önümüzdeki dönemde satın almak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan Ferrari müşterilerinin, 812 GTS’i 2023 yılında teslim alabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

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