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İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari’nin 812 GTS modeli Türkiye’de yollara çıkmak için gün sayıyor. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki teslimatı yılın son çeyreğinde yapılacak olan 812 GTS, Türkiye’ye 2020 yılı içinde sadece 1 adetlik kota ile geliyor.

Ferrari 812 GTS’e tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sahip olabilmek için müşterinin, güncel bir Ferrari modelinin daha bulunması ve markanın kriterlerini karşılayarak son onayını alması gerekiyor.

800 beygir güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla satışa sunulacak 812 GTS'nin maksimum hızı 340 km/s’lik olarak açıklanıyor.

Ferrari 812 GTS'nin, 0-100 km/s hızlanmasını ise 3 saniyenin altında, 0-200 km/s hızlanmasını da 8.3 saniyede tamamladığı belirtildi.

Önümüzdeki dönemde satın almak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan Ferrari müşterilerinin, 812 GTS’i 2023 yılında teslim alabilecekleri bilgisi paylaşıldı.