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Ferrari pilotu Leclerc'e üç sıra ceza

Formula 1 Monako Grand Prix'sinin sıralama turlarında rakibini engelleyen Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışa üç sıra geriden başlayacak.

Ferrari pilotu Leclerc'e üç sıra ceza
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Formula 1'den yapılan açıklamada, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris'i hızlı bir tur attığı sırada engellediği tespit edilen Leclerc'in cezasının ardından yarışa 6. sıradan başlayacağı kaydedildi.

Bu ceza sonrasında Alpine'den Esteban Ocon 3, Ferrari'den Carlos Sainz 4 ve Mercedes'ten Lewis Hamilton 5. sıraya yerleşti.

Sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunu elde ederken, Aston Martin'den Fernando Alonso ikinci, Charles Leclerc üçüncü en hızlı turu atan isimler olmuştu.

78 turluk yarış yarın (28.05.2023) TSİ 16.00'da başlayacak.

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