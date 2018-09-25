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Feshane tasavvuf müzesi olacak

Feshane "Tasavvuf ve Osmanlı Kıyafetleri Müzesi" olacak. Yaklaşık 42 milyon liraya ihale edilen müze inşaatı bir yılda tamamlanacak.

25.09.2018 - 13:03 | Güncelleme:

Osmanlı Padişahı 2. Mahmut'un yeniliklere direnen "Yeniçeri Ocağı"nı kaldırarak yerine kurduğu modern orduya fes üretmek için kurulan Feshane, 183 yıl sonra köklü bir değişiklikten geçirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Feshane'yi "Tasavvuf ve Osmanlı Kıyafetleri Müzesi" yapmak için açtığı ihale sonuçlandı. Yaklaşık 42 milyon liraya ihale edilen müze inşaatı bir yılda tamamlanacak.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB'nin 30 Temmuz 2018'de ihale ettiği "Eyüp Feshane Tasavvuf ve Osmanlı Kıyafetleri Müzesi İnşaatı" ihalesi sonuçlandı. Geçerli 3 teklifin verildiği ihaleyi 42 milyon 244 bin TL'ye "Taşyapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (Temel Servet Taşkın) üstlendi. Müze inşaatı için İBB Taşyapı ile 17 Eylül 2018 tarihinde sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşmeye göre Taşyapı inşaatı 26 Ekim 2019'a kadar tamamlayacak.


Son yıllarda uluslararası fuar, kongre ve kültür merkezi olarak hizmet veren tarihi Feshane binası, Eyüp'te Haliç kıyısında bulunuyor.

FESHANENİN TARİHÇESİ

Yeniçeri Ocağı'nı askeri müdahale ile ortadan kaldırın Osmanlı Padişahı 2. Mahmut, yeni ordunun üniforma ve fes ihtiyacı karşılaması için fabrika kurulması talimatı vermişti. 1835 yılında kurulan fabrikada üretilen kumaş ve fesler Chicago'daki uluslararası fuarda ödül almıştı. Ancak daha sonra Osmanlı ordusu üniformalarını Avusturya'dan almaya başlayınca fabrikada tamamen fes üretilmeye başlanmış ve adı "Feshane-i Amire" olmuştu.

İBB 1992 yılında, özel bir kuruluşun aracılığıyla, fabrika binasını çağdaş el sanatları müzesine dönüştürdü. Sonraki yıllarda Haliç kıyısındaki suların yükselmesiyle fabrika binası su almaya başladı ve kullanılmaz duruma geldi. 1998'de yapılan restorasyonla tarihi bina yeniden kullanılabilir hale getirildi ve günümüze kadar fuar, kongre ve kültür merkezi olarak kullanıldı.

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