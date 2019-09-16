Festivale Mural da eklendi

Engelsiz Filmler Festivali'nin bir parçası olarak tasarlanan Mural Ankara, 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. British Council iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, üç Mural sanatçısı ile üç aktivist bir araya gelerek, engelli kadınların şehirde yaşadığı sorunların Mural sanatı ile bir temsiliyet ve ifade alanı bulmasını sağlayacak.

Çankaya Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlik kapsamında, 26 Eylül Perşembe günü üç Mural sanatçısı ve üç aktivist bir araya gelerek, engelli kadınların gündelik hayatlarında sık sık karşılaştıkları sorunlar üzerine konuşacaklar. Sanatçılar, bu toplantıda konuşulanlar üzerinden bir Mural fikri oluşturup görsel bir taslak çizecekler. Ardından her sanatçı, çizdiği taslağı 27 - 29 Eylül arasında Çankaya bölgesinde bulunan üç farklı duvara uygulayacak.

Mural Ankara'da yer alacak sanatçılar; çalışmalarında büyük ölçüde kadın formlarını öne çıkaran Friz (Belfast),video, tipografi ve sokak sanatlarında çalışan Ekin Kılıç Ezer (Ankara) ve şablon baskı, kostik teknikleri ile sokak sanatında eserler üreten Yeşim Paktin (İstanbul).

Etkinliğe katılacak aktivistler ise klinik psikolog ve engelli hakları aktivisti Beyza Ünal, gazeteci, fotoğrafçı ve Engelsiz Sanat Derneği danışmanlarından Elif Gamze Bozove Engelli Kadın Derneği'nde gönüllü ve yönetim kurulu üyesi Fatma Köseoğlu Güldal.

26 - 29 Eylül 2019 arasında Engelsiz Filmler Festivali'nin yan etkinliği olarak gerçekleştirilecek 'Mural Ankara', festivalin diğer etkinlik ve gösterimleri gibi ücretsiz olacak.