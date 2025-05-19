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        Haberler Dünyadan Festivalle resmi olarak ilgisi yok! Kevin Spacey'e Cannes'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek - magazin haberleri

        Festivalle resmi olarak ilgisi yok! Kevin Spacey'e Cannes'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek

        Hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddialarının ardından kariyeri dibe vuran Kevin Spacey, Cannes'da 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' alacak. Ancak bu ödülün festivalle resmi bir bağlantısı yok. Bu yolla, ünlü oyuncunun yeni filminin tanıtılması amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 16:05 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:26
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        Cannes'da ödül alacak
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        Hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle içinde yer aldığı 'House of Cards' dizisinin kadrosundan çıkarılan, pek çok projesi iptal edilen ve kariyerinde çöküş yaşayan Kevin Spacey, 12 suçla yargılanmış ve suçsuz bulunmuştu. Oscar ödüllü oyuncu Spacey, Cannes'da düzenlenen Better World Fund adlı yardım kuruluşunun 10'uncu yıl galasında Sinema ve Televizyonda Mükemmellik Ödülü alacak.

        Kuruluş, Kevin Spacey’yi 'sanatsal dehası' ve 'sinema ile sanata yaptığı etki' nedeniyle onurlandıracaklarını duyurdu.

        Gala, Cannes Film Festivali'nin resmi olarak bir parçası değil. Ancak ödül töreninin yapılacağı otel, festival etkinliğinin en önemli mekânlarından biri. Spacey’in Cannes'a yaptığı ziyaretin, aslında yeni filmi 'The Awakening'i tanıtma amacı taşıdığı öğrenildi.

        Kevin Spacey, Temmuz 2023'te, İngiltere'nin en dikkat çeken #MeToo davalarından birinde yargılanmış, dört erkeğe cinsel saldırıda bulunmaktan suçsuz bulunmuştu. Daha önce New York'ta 2022'de açılan bir hukuk davasında cinsel saldırı suçlamalarından aklanmıştı.

        2017'den bu yana 30'dan fazla erkek ünlü oyuncuyu cinsel saldırı veya uygunsuz davranışla suçlamış, bu da Netflix'in Gore Vidal'ın biyografisini rafa kaldırmasına ve 'House of Cards'ın son sezonundan çıkarılmasına yol açmıştı.

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        #Kevin Spacey
        #Cannes Film Festivali
        #ödül
        #cinsel taciz
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