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        Haberler Gündem Güncel Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber! | Son dakika haberleri

        Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber!

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki botun çarpıştığı kazada, Güllü Torun Vasilev isimli kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 13:50 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:50
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        Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber!
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        Fethiye'nin Göcek Mahallesi önlerindeki Ayten Koyu mevkisinde bir zodyak bot, başka botla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ile Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan Güllü Torun Vasilev, botla Sahil Güvenlik iskelesine getirildi.

        Ambulansla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Vasilev, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #Muğla Fethiye
        #zodyak bot faciası
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