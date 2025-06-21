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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fethiye'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Fethiye'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Muğla Fethiye'de elektrikli motosiklet, TIR ile çarpıştı. Motosikletin sürücüsü, kaza yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 00:52 Güncelleme: 21.06.2025 - 00:55
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        Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü
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        Fethiye'de Şengül Yücel'in (45) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Esenköy Mahallesi kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık görevlileri motosikletin sürücüsü Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yücel'in cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Muğla
        #Fethiye
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