Fethiye'deki acı tablo ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Fethiye'nin Ölüdeniz mahallesinin Ovacık mevkii ve tarihi Kayaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, bugün saat 00.30 sıralarında 3 noktada birden yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, bölgeden yükselen alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri, 3 arazöz, 20 orman işçisi ve Fethiye Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı 30 itfaiye eri alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Alevlere gece olması nedeniyle helikopterle havadan müdahale yapılamadı. Yangının rüzgarında etkisiyle büyümesi üzerine çevre illerden de çok sayıda arazöz ve orman işçisi gönderildi. Ormanlık alandan gece yükselen alevler bölgede korku yarattı. Çok sayıda vatandaş da ellerine aldıkları su dolu damacana ve pet şişelerle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

ÖLÜDENİZ YOLU KAPATILDI

Alevlerin karayoluna yakın olması nedeniyle Fethiye'nin dünyaca turizm bölgesi Ölüdeniz ve tarihi Kayaköy'e ulaşımı sağlayan yollar tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri de karayollarında geniş güvenlik önlemi aldı.

ALEVLER TARİHİ KAYAKÖY'Ü VE OVACIK MAHALESİNİ TEHDİT ETTİ

Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangında, alevler yerleşim alanlarını da tehdit etti. Alevler otel ve pansiyonların bulunduğu Ovacık mahallesine yaklaşık 200 metre kadar yaklaştı. Alevlere yakın otel, pansiyon ve villalarda kalanlar, bölgeyi terk etti. Geçmişi Antik Likya dönemine dayanan 4 bin yıllık Kayaköy'de yangın tehdidi altında kaldı. Orman işçileri ile çok sayıda vatandaşın canla başla mücadelesi sonucu, alevler yerleşim yerlerine sıçramadan saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın boyunca Kaymakam Eyüp Fırat ile Fethiye Belediye Başkanı CHP'li Alim Karaca, çalışmaları yakından takip etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BAŞKAN KARACA, 'SABOTAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotofkokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.