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Haberler Gündem Fethiye'deki yangın kontrol altında
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler sabah saatlerine kadar alevlere müdahale etti. Fethiye Belediye Başkanı ise yangının sabotaj sonucu ortaya çıktığını iddia etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sabah saatlerinde yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Fethiye'deki yangın kontrol altında
Fethiye'deki yangın kontrol altında
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale etti.

Sanatçı Hayko Cepkin, Twitter hesabından yangının görüntülerini paylaştı.

Ekiplere bölgeye gelen çok sayıda vatandaş da destek verdi. Bu nedenle, araçlarıyla yangın bölgesine ulaşmak isteyenler ormanlık alana çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu.

Söndürme çalışmalarını koordine eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk amaçlarının yangının yayılmasını önlemek olduğunu söyledi. "Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" diyen Fırat, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenini ve gözaltı olup olmadığını sorması üzerine de "İlk amacımız söndürmek" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da yangının oteller ve yerleşim yerlerinden uzak olduğunu kaydetti. Belediyenin imkanlarını da söndürme çalışması için seferber ettiklerini ifade eden Karaca, "Tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Kayaköy bölgesinde de bir yangın var. Biz sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." diye konuştu.

Karaca sözlerine şöyle devam etti: "Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyller ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum."

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaşın dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ambulansta müdahale edildiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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