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        Haberler Yaşam Fethiye Kalesi kazısında heykel başı bulundu! "Bizim için çok önemli bir parça"

        Fethiye Kalesi kazısında heykel başı bulundu

        Muğla'daki Fethiye Kalesi kazısında Apollon'a ait olduğu değerlendirilen heykel başı bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:46
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        Fethiye ilçesindeki Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ile Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde, Muğla Valiliği, Kaymakamlık, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Müzesi işbirliğiyle 3 yıl önce başlatılan kazı çalışması sürüyor.

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        Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda süren kazıda, kale surunda Apollon'a ait olduğu değerlendirilen heykel başı bulundu. Eser, Fethiye Müzesi'nde sergileniyor.

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        Fethiye Kalesi Kazısı Bilimsel Sorumlusu Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen 'Geleceğe Miras' projesine alındığını söyledi.

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        Kalede kazının yanında, surlar ve iç mekanlarda restorasyon yapılacağını anlatan Pektaş, "Fethiye'nin en güzel noktasında bir turizm alanı da oluşmuş olacak. İç kalede bayrak direğinin bulunduğu alanda çalışmalarımız sırasında duvar içinde milattan sonra 2. yüzyıl sonrasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz bir heykel başı bulundu. Bu bizim için çok önemli bir parça. Bunun yanında Türk-İslam dönemi, Osmanlı ve Menteşeoğlu Beyliği dönemine ait sikkeler ortaya çıktı" dedi.

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        Pektaş, kalenin iç mekanında yoğun şekilde gülleler, günlük hayatta kullanılan eşyalar ve seramik parçaların da bulunduğunu anlattı.

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        Heykel başının kime ait olduğu üzerine çalışmaların sürdüğünü dile getiren Pektaş, "Heykel başı Apollon'a ya da başka bir tarihsel kişiye ait olabilir. Kesin bir şey var, matkap kullanıldığı için milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu netleşti" değerlendirmesini yaptı.

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        Pektaş, kalenin manzarası ve arkeolojik zenginliğiyle bölgeye büyük değer kattığını vurguladı.

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        "KALE, FETHİYE KÖRFEZİ'NE HAKİM"

        Kaledeki kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlandığında bölgenin kültür turizmi potansiyelinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirten Pektaş şunları kaydetti:

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        "Bölgede genellikle deniz kum güneş turizmi hakim. Bu önemli ama turizmi 12 aya yayabilmek ve turizm gelirlerini arttırabilmek için bölgelere insanların gelme nedenlerinin arttırılması gerekiyor. Ziyaretçilerin buralarda zaman geçirmelerinin sağlanması lazım. Amintas Kaya Mezarları'nın karşısındaki Fethiye Kalesi de bu anlamda çok önemli olacak.

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        İç kalenin üst bölümü Türk dönemine, alt kısmı da Helenistik döneme ait. Bariz geçişlerin olduğu iki farklı dönemi aynı anda yaşayabildiğiniz çok canlı bir nokta burası. Kale, Fethiye Körfezi'ne de hakim. Geçen yıl aşağı kısımda bir tiyatro ortaya çıktı.

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        Buranın da restorasyonu tamamlandığında Türkiye'nin ve Telmessos bölgesinin ilk erken tiyatrosu ortaya çıkartılmış ve kullanıma sunulmuş olacak. Bu da turizme ve bölgenin kültür potansiyeline katkı verecek."

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        #heykel başı
        #Apollon
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