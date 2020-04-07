"Polis teşkilatımızda bir kaybımız var"

Feti Yıldız kimdir? Feti Yıldız nereli? soruları MHP milletvekilinin koronavirüs tedavisi için hastaneye yatırıldığını açıklaması ile birlikte gündeme geldi. Resmi Twitter hesabından "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum.Dualarınızı esirgemeyin.Allaha emanet olun" mesajını paylaşan Feti Yıldız için siyasiler başta olmak üzere çok sayıda geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Feti Yıldız'ın biyografisi haberimizde.

FETİ YILDIZ KİMDİR?

Yozgat Boğazlıyan'da 25 Mayıs 1953 yılında doğan Feti Yıldız 67 yaşındadır. Babasının adı Derviş, annesinin adı Emine'dir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yaptı. MHP'nin 18 Mart 2018 Büyük Kurultayında Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi. 27. dönem MHP İstanbul milletvekilidir. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Feti Yıldız Anayasa Komisyon Üyesi'dir.

Orta düzeyde Fransızca bilen Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.