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FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 23 gözaltı kararı

Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara'da, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 23 gözaltı kararı
Mahrem yapılanma operasyonu! 23 gözaltı kararı
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AA

Edirne merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan memur ve komiserlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Isparta , İstanbul, Afyon, Kırıkkale, İzmir, Erzincan, Trabzon, Mersin, Ağrı ve Uşak'ta başlatılan operasyon sürüyor.

ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Ankara'da, FETÖ/PDY´nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY´nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin deşifre olmamak için gizli haberleşme ve kodlama sistemine bağlı kalarak kontörlü ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurduklarını tespit etti. Ankara, İzmir, Balıkesir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, muvazzaf 1 üsteğmen ve 1 astsubay ile meslekten ihraç 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere toplam 6 şüpheliden 5'ini gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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