AA

Gaziantep'teki 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kemal Arslanoğlu ile avukatı katıldı.

Sanık Arslanoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Bir çok grubun toplantılarına katıldım. Bu yapılanmanın sonradan örgüte dönüşeceğini bilmem mümkün değildi. Beraatımı talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın uzun yıllar örgüt toplantılarına katıldığını, çok sayıda örgüt medyasına aboneliği bulunduğunu, FETÖ elebaşının çağrısından sonra Bank Asya'ya 4 ayrı işlemde 502 bin lira ve 118 bin dolar para yatırdığını ve cep telefonunda yapılan incelemede örgüt tarafından yoğun şekilde kullanılan KakaoTalk ve TicToc isimli uygulamanın kalıntılarının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kemal Arslanoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.