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Darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmalarda, örgütün Yargıtay ve Danıştay'da nasıl yapılandığı ortaya çıktı. Tanık beyanları ve toplanan delillerin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan esas hakkındaki mütalaalarda da örgütün ilginç taktikleri, FETÖ elebaşı Gülen'in gönderdiği 1 dolarlık banknotlara nasıl umut bağlandığı gün yüzüne çıkartıldı.
"1 DOLARI, CÜZDANINIZDA TAŞIYIN" İSTEĞİ
AA'da yer alan habere göre Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'nun bir davada mahkemeye sunduğu mütalaada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından bazı FETÖ mensuplarına dağıtılan "1 dolara" ilişkin ifadeler ve tespitlere yer verildi. Mütalaaya göre, bazı örgüt mensuplarına ABD'de bulunan Gülen tarafından 1 dolar gönderildi. Örgüt üyelerinden bu 1 dolarların cüzdanlarda taşınması istendi.
YAKIN ARKADAŞINA 50 DOLARA SATMIŞ
Örgüt mensupları, 1 dolarların bereket getireceğine, işlerin açılacağına inandı. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda "1 dolar" ele geçirilenler arasında bazı Yargıtay ve Danıştay üyeleri de yer aldı. FETÖ'nün Danıştay imamı eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar ise kendisine ABD'den gönderildiğini söylediği 1 doları satmayı tercih etti. Tutar, söz konusu 1 doları arkadaş ortamındaki bir kişiye 50 dolar karşılığında sattı.
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