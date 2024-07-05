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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ'ye 'Kıskaç-20' operasyonu: İstanbul'da 6 tutuklama

        FETÖ'ye 'Kıskaç-20' operasyonu: İstanbul'da 6 tutuklama

        FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonunun İstanbul ayağında yakalanan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 01:37 Güncelleme: 05.07.2024 - 01:38
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        FETÖ'ye 'Kıskaç-20' operasyonu: İstanbul'da 6 tutuklama
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları HTS ve ankesör kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilere yönelik 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 21 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre, şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 zanlının gözaltına alındığını duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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