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FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

AA

Edirne'de askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçma girişimindeki FETÖ şüphelisi 9 kişi gözaltına alındı.

FETÖ

Edirne'de askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) şüphelisi 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Yenikadın köyünde hudut askerleri 6 şüpheliyi askeri yasak bölgede yakaladı.

Haklarında yakalama kararı olduğu belirlenen FETÖ şüphelileri H.K, H.K, H.K, M.K, F.K. ve M.K, Edirne Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

MERİÇ İLÇESİNDEKİ YAKALAMA

Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü askeri yasak bölgesinde de yurt dışına kaçma girişiminde olan M.A, M.G. ve E.G, gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 

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