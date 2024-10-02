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        Haberler Bilgi Gündem Fettah hipersonik füzesi nedir? İran'ın kullandığı Fettah-1 füzesi özellikleri, menzili nedir?

        İran'ın kullandığı fettah hipersonik füzesi nedir?

        İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu başlatmasının ardından dün akşam saatlerinde İran, İsrail'e saldırdı. Bu saldırıda İran ilk kez 'Fettah hipersonik füzesi'ni kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Fettah füzeleriyle düzenlenen saldırıda hedefleri yüzde 90 başarıyla vurduğunu bildirdi. Peki, fettah füzesi nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:36
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        Ortadoğu'da tansiyon giderek yükseliyor. İran, İsrail'e ilk kez kullandığı hipersonik Fettah-1 füzeleri ile saldırdı. İran devlet televizyonu tarafından yapılan haberde, fettah füzelerin yüksek hızı sayesinde hava savunma kalkanlarının aşıldığı belirtildi. Peki, Fettah hipersonik füzesi nedir? İşte, detaylar...

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        FETTAH HİPERSONİK FÜZESİ NEDİR?

        Arapça'da "galip" anlamına gelen "Fettah" füzelerinin ismi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından adlandırıldı.

        İran, Kasım 2022'de düzenlenen bir etkinlikte hipersonik füzenin geliştirildiğini duyurmuştu. Bu, İran füze teknolojisi için büyük bir sıçraması olarak kabul edildi.

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        FETTAH HİPERSONİK FÜZESİ ÖZELLİKLERİ VE MENZİLİ NEDİR?

        Fettah hipersonik füzesi, daha fazla test tamamlandıktan sonra Haziran 2023'te fırlatıldı.

        Fettah, saatte 15.000 km hızda bir hedefi vurabilir ve 1.400 km menzile sahip. Füzenin menzilini 2.000 km'ye kadar artırabiliyor.

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