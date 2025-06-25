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        Haberler Magazin Feyyaz Şerifoğlu ile evlenecek olan Merve Dinçkol'dan teknede bekarlığa veda partisi - Magazin haberleri

        Merve Dinçkol'dan teknede bekarlığa veda partisi

        Feyyaz Şerifoğlu ile 29 Temmuz'da nikâh masasına oturacak olan Merve Dinçkol, kız arkadaşlarıyla teknede bekarlığa veda partisi yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 08:39 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:31
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        Teknede bekarlığa veda
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        Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, 4 yıldır birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile 29 Temmuz’da evlenecek.

        Merve Dinçkol, dün bir teknede kız arkadaşlarına bekarlığa veda partisi düzenlendi.

        Beyaz bir elbise giyen Dinçkol, kız arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

        Merve Dinçkol'un bekarlığa veda partisinin sonunda dansöz çıktı. Dinçkol'un arkadaşları bir ara Feyyaz Şerifoğlu'nun yüzü olan maskelerden taktı.

        Merve Dinçkol, geceye ait renkli görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Merve Dinçkol
        #Bekârlığa veda partisi
        #feyyaz şerifoğlu
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