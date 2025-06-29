Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İtalya tatiline çıkan Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etmişti. Çift, 4 yıllık birlikteliklerini taçlandırdı.

Feyyaz Şerifoğlu'nun annesi, oğlunun bu mutlu gününde yaşlarını tutamadı. Feyyaz Şerifoğlu'nun nikâh masasına oturmak için seçtiği yer, rol aldığı iki dizide canlandırdığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği Kemer Country oldu. Şerifoğlu, bu konuda; "Sanki evren, bana 'Artık gerçeğini yaşa' diyerek mesaj verdi" demişti.

REKLAM Geçtiğimiz yıl İtalya’da sevgilisine evlenme teklifi eden Feyyaz Şerifoğlu; "Yüzük ucu ucuna yetişti. Amalfi, Positano, Capri derken gezinin son gününe kadar edemedim. En sonunda Capri'de 800 metre merdiven tırmanıp, gömleği çıkarıp perişan halde teklif ettim. O heyecanı hayatım boyunca unutamam" ifadelerini kullanmıştı.