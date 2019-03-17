Feyza Aktan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Evli olduğu ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile boşanacakları gündeme bomba gibi düştü. Deniz ise iddiaları Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafla yalanladı.

FEYZA AKTAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart’ta sade bir törenle dünya evine girdi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, “Geldi mucizem Tarifi zor duygular içindeyim” notunu düşmüştü.