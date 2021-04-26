Oyunculuğa 'Acemi Cadı' ile başlayan ve 'Sihirli Annem', 'Kavak Yelleri', 'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, reklamcı Evren Yaşlak ile birlikte objektif karşısına geçti. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Civelek, bu paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Ünlü oyuncunun gönderisi, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi. İkili, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.