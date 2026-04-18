Feyza Keskin kimdir? Feyza Keskin kaç yaşındaydı, neden öldü?

İmamoğlu'nun koruması: Kamera bantlama işi koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda yapılmıştır

Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA) - İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92 tutuklu 414 sanık duruşmanın altıncı haftasında hakim karşısına çıktı.Duruşmada, otelde kameraları bantladığı görüntülerle gündeme gelen İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen savunma yaptı. Türkmen savunmasında, "Bana suç olarak isnat edilen kamera bantlama işi, koruma ekibinin almış olduğu karar doğrultusunda yapılmıştır. Suç değildir." dedi.(DHA)