Feyza Keskin kimdir? Feyza Keskin kaç yaşındaydı, neden öldü?
Feyza Keskin'den günlerdir beklenen iyi haber ne yazık ki gelmedi. Isparta'da elektrikli bisikletiyle en son görüldükten sonra kaybolan 16 yaşındaki milli sporcudan acı haber geldi. Ailesi ve ekipler tarafından sürdürülen arama çalışmaları sonucunda genç sporcunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Feyza Kensin kimdir? Feyza Keskin kaç yaşındaydı, neden öldü? Tüm ayrıntılar haberimizde.
Feyza Keskin, genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla dikkat çeken bir milli sporcu olarak biliniyor. Spor kariyerinde gösterdiği performans ve disiplinle adından söz ettiren Keskin, özellikle son dönemde katıldığı müsabakalardaki dereceleriyle öne çıkmıştı.
FEYZA KESKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Feyza Keskin, Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi’nde 10. sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam eden 16 yaşında bir gençti. Akademik başarısının yanı sıra spor alanındaki performansıyla da dikkat çeken Keskin, 2010 doğumlu bir milli satranç sporcusu olarak tanınıyordu. Hem okul başarısı hem de sportif kariyeriyle çevresinde örnek gösterilen isimlerden biriydi.
FEYZA KESKİN NEDEN ÖLDÜ?
Feyza Keskin’in ölüm nedeni henüz resmi makamlar tarafından netleştirilmedi. Akşam saatlerinde bulunan cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Türkiye Satranç Federasyonu’ndan edinilen bilgilere göre, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı bildirildi.