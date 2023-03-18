Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu
ABONE OL

Elektrikli 500 Türkiye'ye 'eli rahat' geldi

Fiat’ın tamamen elektrikli modeli 500e, Türkiye'de satışa sunuldu. La Prima by Bocelli versiyonu ile ülkeye giriş yapan otomobil, 2’nci seviye otonom sürüş destek sistemine sahip. Menzil değeri 320 kilometre olarak açıklanan 500e, hatchback, 3+1 ve cabrio olmak üzere 3 farklı gövde tipi ile bayilerde yerini aldı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "500e’yi Türkiye pazarı ile araç bulunurluğu bakımından en doğru tarihte buluşturduğumuza inanıyoruz. Sadece lansman döneminde değil, sonrasında da bulunurluk anlamında en iyi şartları sağlamak için gerekli çalışmalarımızı yaptık" dedi

Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu
HABERTURK.COM

İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın ilk kez 1957 yılında tanıttığı modeli 500, tam elektrikli versiyonu ile Türkiye'ye giriş yaptı.

500e isimli otomobil, La Prima by Bocelli versiyonu ile bayilerde yerini alırken, otomobilin online satış kanalları üzerinden de satın alınabileceği belirtildi.

500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 km'ye kadar menzil, şarj süresini minimuma indirmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor.

Ayrıca lansmana özel, Mod 3 (Wallbox tipi) kabloya ilave olarak ev tipi prizlere uyumlu Mod 2 şarj kablosunu da sunan yeni Fiat 500e’de 7,4 ve 22 kW'lık Wallbox çözümleri aksesuar ürün gamında satışa sunuluyor.

500e boyutları, hibrit motorlu 500’den 6 cm daha uzun, 6 cm daha geniş ve 3 cm daha yüksek olarak açıklanıyor.

'BULUNURLUK ANLAMINDA ÇALIŞMALARI YAPTIK'

2'inci seviye otonom sürüş destek sitemleri ile gelen araç hakkında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 500e’yi, müşterileri beklentilerini dikkate alarak üç gövde tipi ve tek bir donanım seviyesi ile satışa sunduklarını aktardı.

Aytaç, "500e’yi Türkiye pazarı ile araç bulunurluğu bakımından en doğru tarihte buluşturduğumuza inanıyoruz. Sadece lansman döneminde değil, sonrasında da bulunurluk anlamında en iyi şartları sağlamak için gerekli çalışmalarımızı yaptık. 500e La prima versiyonunu hatchback, 3+1 ve cabrio gövde tipleriyle müşterilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 500e La Prima hatchback gövde tipi 869 bin 900 TL, 3+1 gövde tipi 899 bin 900 TL, cabrio gövde seçenekli versiyonu ise 929 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!
OTOMOBİL ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları!
Türk otomotiv sanayisinden Avrupa'da ilk 3 hedefi
OTOMOBİL Otomotiv sanayisinden Avrupa'da ilk 3 hedefi
Ford 1 milyondan fazla aracını geri çağırdı
OTOMOBİL Ford 1 milyondan fazla aracını geri çağırdı
VW'den 180 milyar euroluk batarya planı
OTOMOBİL VW'den 180 milyar euroluk batarya planı
Mazda'ya yeni CEO
OTOMOBİL Mazda'ya yeni CEO
Togg'un T10X modeli için ön sipariş süreci resmi olarak başladı
OTOMOBİL 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş aldı
Togg ve Bosch Car Service, iş birliği yaptı
OTOMOBİL Togg-Bosch Car Service iş birliği
T10X'in anlamı ne?
OTOMOBİL T10X'in anlamı ne?
TOGG'un fiyatı açıklanan C-Suv modeli, iki farklı versiyona sahip olacak! TOGG özellikleri neler?
OTOMOBİL T10X'in detayları gün yüzüne çıktı
SON DAKİKA: TOGG'un fiyatı resmen açıklandı! Yerli otomobil TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
OTOMOBİL Togg'un fiyatı resmen açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.