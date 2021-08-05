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Haberler Otomobil Fiat Doblo Trekking satışa sunuldu - haberler
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Fiat Doblo'ya Trekking versiyon geldi

2000 yılından bu yana Bursa'da üretilerek dünyaya ihraç edilen Fiat Doblo’nun “Trekking” versiyonu, yenilenen özellikleriyle satışa sunuldu. 120 beygir gücündeki 1.6 litrelik Multijet motor seçeneği ile tercih edilebilecek olan Doblo Trekking, 209 bin 900 TL’lik fiyatı ve 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0.89 faizli kredi seçeneği bayilerde yerini aldı

Fiat Doblo Trekking satışa sunuldu - haberler
HABERTURK.COM

2000 yılında Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilmeye başlanan, fikri ve sınai hakları Tofaş’a ait Fiat Doblo, yenilenen “Trekking” versiyonuyla satışa sunuldu.

120 beygir gücündeki 1.6 litrelik Multijet motor seçeneği ile satışa sunulan Doblo Trekking, 209 bin 900 TL’lik fiyatı ve Koç Fiat Kredi aracılığı ile sunulan 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle bayilerdeki yerini aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Doblo Trekking, 10 milimetre yükseltilmiş gövdesi, çekiş kabiliyetlerini yukarı seviyeye taşıyan “Traction Plus” özelliği ve dört mevsim lastikler gibi detaylara sahip.

Yeni versiyon, titanyum gri tavan rayları, titanyum grisi ön ve arka tampon koruma parçaları, 16 inç titanyum gri alaşım jantları, “Trekking” yazılı siyah yan kapı çıtası ve Piano Black yan aynaları ile diğer Doblo’lardan ayrılıyor.

Aracın iç mekanında ise Apple Car Play ve Android Auto özelliklerine sahip yeni 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi yer alıyor.

Tüm bunlara ek olarak, Doblo Trekking’in iç mekanında gri renkli dashboard, gri vites çerçevesi, siyah PVC ön ve arka kapı panelleri, gri renkli kapı iç açma kolları, turuncu dikişli siyah kumaş koltuklar, vites ve el freni körüğündeki turuncu dikişler, koltukların üzerindeki “Trekking” yazısı gibi detaylar yer alıyor.

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