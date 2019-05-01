Fibabanka çalışma saatleri

Fiba Grup bünyesine 27 Ekim 2010 tarihinde katılan Fibabanka, "Anlarız hızla, çözeriz hızla" misyonu ve müşterilerinin ayağına giden banka anlayışıyla müşterilerine hizmet vermektedir. Fibabanka, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'de toplam 67 şubesi ve yaklaşık 1.600 çalışanı ile kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, tarım ve özel bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.

FİBABANKA MESAİ SAATLERİ

Fibabanka şubeleri mesai hafta içi her gün sabah saat 09.00'da başlıyor. Saat 12.30-13.30 arasında öğle molası veren Fibabanka şubeleri akşam saat 17.00'ye kadar müşterilerine hizmet veriyor. Fibabanka; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve bayram tatillerinde kapalıdır.

FİBABANKA ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Fibabanka Genel Müdürlüğü, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129-34394 Şişli-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Fibabanka merkez şubesine 0212 381 82 82 numaralı telefonla ve 0212 258 37 78 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.

Fibabanka çağrı merkezine 444 88 88 numarasını; telefon bankacılığına ise 0850 222 77 77 numarasını arayarak erişebilirsiniz.