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Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de fidyeci katil, öldürdüğü çocuğu arama çalışmalarına da katılmış! - En son haberler
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12 yaşındaki çocuğu fidye için öldüren cinayet şüphelisi aramalara da katılmış

Türkiye dün insanın tüylerini diken diken eden bir cinayete tanık oldu. Mersin'de meydana gelen olayda bir bina görevlisi fidye için kaçırdığı 12 yaşındaki çocuğu öldürdü. Katilin, aileyle birlikte Khaled Hayanıketb adlı çocuğu arama çalışmalarına katıldığı da ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlı ise ifadesinde, "Çocuğu bağlayıp fotoğrafını çektim. Sonrasında serbest bıraktım, fotoğraf da telefonumda kayıtlı durdu. Olay günü 8 Mayıs'ta da onu tekrar görünce aklıma ailesinden fidye istemek geldi. Khaled'i tekrar bodruma götürdüm, iple el ve ayaklarını bağladım, ağzını kapattım, fotoğraflarını çektim. O esnada çocuk aniden fenalaştı. Ben de korkup site bahçesine kaçtım. 10-15 dakika sonra durumuna bakmak için tekrar geldiğimde ölmüştü" şeklinde konuştu

Mersin'de fidyeci katil, öldürdüğü çocuğu arama çalışmalarına da katılmış! - En son haberler
DHA

Mersin'de Suriyeli Khaled Hayanıketb'i (12) kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen, parayı alamayınca da boğan cinayet şüphelisi Hasan Cingöz (43), tutuklandı. Şüpheli Cingöz´ün, aile ile birlikte Hayanıketb'i arama çalışmalarına da katıldığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, 8 Mayıs'ta, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana geldi.

Otomobil alım satım işi yapan Suriyeli Süleyman Hayanıketb'ın oğlu Khaled Hayanıketb, öğle saatlerinde annesi tarafından bakkala gönderildikten sonra kayboldu. Bir süre sonra aileye fotoğraf gönderen kişi, çocuğun ellerinde olduğunu belirtip, 400 bin euro fidye karşılığında serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda öldürecekleri tehdidinde bulundu. Süleyman Hayanıketb, durumu polise bildirdi.

İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri 3 bloklu sitede araştırma yaptı. Sitede 17 yıldır görevli olan evli ve 2 çocuk babası Hasan Cingöz, sorguya alındı ve suçunu itiraf etti. Sitenin A bloğunun bodrum katına inen ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı. Boğulduğu belirlenin çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Gözaltına alınıp, ifadesi için emniyete götürülen Hasan Cingöz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre de şüpheli Hasan Cingöz, savcılıktaki ifadesinde, çocuğu fidye için kaçırdığını itiraf ettiği öğrenildi.

Para verdiği çocuğun 5 Mayıs'ta bodrum kata inmesini sağladığını belirten Hasan Cingöz, "Çocuğu bağlayıp fotoğrafını çektim. Sonrasında serbest bıraktım, fotoğraf da telefonumda kayıtlı durdu. Olay günü 8 Mayıs'ta da onu tekrar görünce aklıma ailesinden fidye istemek geldi. Khaled'i tekrar bodruma götürdüm, iple el ve ayaklarını bağladım, ağzını kapattım, fotoğraflarını çektim. O esnada çocuk aniden fenalaştı. Ben de korkup site bahçesine kaçtım. 10-15 dakika sonra durumuna bakmak için tekrar geldiğimde ölmüştü. Çocuğu arayan polislerle kamera görüntülerine baktık. Çuvala koyduğum cesedi ne yapacağıma karar vermemiştim." ifadelerini kullandı. Sitenin güvenlik kameralarının çalışmadığını savunan zanlı, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Süleyman Hayanıketb, yaşadıkları sitede çalışan Cingöz'den şüphelenmediklerini belirterek, "Yıllardır yüz yüze bakıyorduk. Apartman aidatı için geldiğinde harçlık veriyorduk. Yardımcı oluyorduk. Hiç beklemezdik. Bizimle birlikte arama çalışmalarına katıldı. Hatta site grubunda paylaşmak için çocuğun fotoğrafını istedi. Çok üzgünüm. Adalete güveniyorum" dedi.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ailenin avukatı Hibe Gökalp da sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Çocuk kaçırıldıktan sonra yabancı bir numaradan aileye fotoğrafını gönderip fidye istiyorlar. Baba da korkup polise gidiyor. Polisler siteye gelince görevli çocuğu canice öldürüyor. Aile yıllardır Mersin'de ticaretle uğraşıyor. Kimseyle bir husumetleri yok. Bu kişiye de defalarca destek olmuşlar. Biz davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tasarlanarak canavarca hisle işlenen bir cinayet. Katilin ve ona yardım edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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