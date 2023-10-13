Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Futbol Diğer FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Filistin ve İsrail'e başsağlığı mesajı - Futbol Haberleri

        FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Filistin ve İsrail'e başsağlığı mesajı

        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Filistin ile İsrail halkına başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:18 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistin ve İsrail'e başsağlığı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Filistin ile İsrail'in futbol federasyonlarına aynı mektubu yolladığını aktaran Infantino, mektubunda, "Geçen günler içinde meydana gelen korkunç şiddet olayları ışığında, FIFA ve tüm uluslararası futbol camiası adına, Filistin ile İsrail Futbol Federasyonlarına en derin taziyelerimizi sunarız. Çok uzun zamandır derin acılar yaşayan insanların yaşadığı bölgede, şok edici ve kalp kırıcı olaylar görülüyor. Bu da acıyı daha derinleştiriyor. Futbol dünyası, Filistin-İsrail halkıyla ve anlatılamaz bedeller ödeyen tüm masum kurbanlarla sıkı bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Filistin ve İsrail halkının çektiği acının dindirilmesi çağrısında bulunan Gianni Infantino, şunları kaydetti:

        "Elbette futbolun dünyadaki sorunları çözemeyeceğini biliyoruz, buna rağmen sadece karanlığın göründüğü bir yere umut ışığının getirilmesinde küçük de olsa rol oynayabilir. Futbol, birçoğu için imkansız gibi görünse bile, insanları karşılıklı saygı ortamında bir araya getirmenin, barışın ve nihayetinde uzlaşmanın aracı olabilir. FIFA'nın, barışı ve umudu halklarınıza yeniden kazandırmak için bugün ve gelecekte elinden gelen yardımı yapacağını vurgulamak isterim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"